بسبب صاروخ من اليمن.. ملايين الإسرائيليين في الملاجئ وتعليق الرحلات بمطار بن غوريون (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق وسط البلاد، بما فيها تل أبيب ومحيطها، الذي تسبب في حالة من الذعر بين المستوطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه “تم تفعيل إنذارات في وسط البلاد نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن”، مضيفًا أنه “تم اعتراض الصاروخ قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي”.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، برصد إطلاق صواريخ من اليمن، بينما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بسبب الصاروخ.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق الصاروخ، مما أدى إلى إرباك في حركة النقل الجوي.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن إصابات طفيفة حدثت إثر ركض المستوطنين إلى الملاجئ خلال عملية اعتراض الصاروخ.

ردود فعل وتصريحات

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين إن “توقف الملاحة في مطار بن غوريون أمر جيد”، مؤكدًا أنهم سيواصلون عملياتهم “طالما الصهيوني مستمر في عدوانه على غزة وسوريا”.

في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن “هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن”. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن “إسرائيل تستعد لشن هجمات واسعة في اليمن”.