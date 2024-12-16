ترامب: تركيا نفذت “استيلاء غير ودي” في سوريا ولديها مفتاح المستقبل هناك (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بأنها “استيلاء غير ودي” نفذته تركيا.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، بمقر إقامته في فلوريدا “أعتقد أن تركيا ذكية للغاية، لقد قامت بعملية استيلاء غير ودي، من دون خسارة الكثير من الأرواح”.

وأضاف أن “تركيا سيكون معها المفتاح لما سيحدث في سوريا“.

ورأى أن “الأسد كان جزارًا، وما فعله بالأطفال كان وحشيًّا”، لافتًا إلى أنه قصف أهدافًا في سوريا خلال ولايته لأن النظام السوري “تجاوز الخطوط الحمراء”.

وأشار ترامب إلى وجود نحو 900 جندي أمريكي هناك، مؤكدًا أنه “لا أحد يعرف إلى أين ستتجه الأوضاع هناك”.

وقف إطلاق النار في غزة

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة للمساعدة في استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة ووقف الحرب في القطاع، مشيرًا إلى إجرائه محادثة “جيدة للغاية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب “نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة“، واصفًا المحادثة التي أجراها مع نتنياهو بأنها “مكالمة هاتفية موجزة”.

وأوضح “لقد أجرينا محادثة جيدة جدًّا. لقد ناقشنا ما سيحدث”.

وكرر تهديده بأن “مشكلات كبيرة ستحدث” إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول 20 من يناير/كانون الثاني المقبل، وهو اليوم الذي يتولى فيه ترامب مهام منصبه.