غزة.. 20 شهيدا بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في خان يونس (فيديو)

استهدفت غارة جوية إسرائيلية اليوم الأحد مدرسة أحمد بن عبد العزيز في خان يونس بجنوب قطاع غزة، التي تستخدم لإيواء نازحين من القطاع؛ مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد من اشتعال النيران في المدرسة، التابعة للأونروا التي تقع أمام المجمع الطبي في خان يونس، بعد إصابتها بالقصف الإسرائيلي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن عدد الشهداء ارتفاع إلى أكثر من 20 شهيدا، بينهم عدد كبير من الأطفال، علاوة على عشرات المصابين.

وتعمل الطواقم الطبية والدفاع المدني على انتشال جثامين الضحايا والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نحو 45 ألف شهيد، وأكثر من 106 آلاف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

وأجبر القصف الإسرائيلي المتواصل أغلب سكان قطاع غزة على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء في جنوب القطاع، حيث يعيشون في ظل أوضاع معيشية قاسية، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء، ويقيمون في خيام لا تقيهم برد الشتاء.