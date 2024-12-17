“أجواء الجحيم”.. الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأوضاع في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة بأنها “مروعة حقًّا”، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المنطقة.

وقال غيبريسوس، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن فرق الصحة العالمية وشركائها تمكنوا قبل يومين من الوصول إلى المستشفى بالرغم من القصف والهجمات، حيث قاموا بتسليم 5 آلاف لتر من الوقود، إلى جانب كميات من الغذاء والأدوية.

وأشار إلى أنه تم نقل 3 مرضى من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء لمتابعة تلقي العلاج.

.@WHO and partners reached Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza two days ago, amid hostilities and explosions in the vicinity of the hospital during the mission. The team delivered 5000 liters of fuel, food and medicines, and transferred 3 patients and 6 companions to Al-Shifa… pic.twitter.com/N7V0O824Sq — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 16, 2024

“أجواء الجحيم”

وكشف غيبريسوس أن السلطات الإسرائيلية رفضت، الأسبوع الماضي، بشكل “تعسفي” وصول فرق منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى؛ مما أدى إلى حرمان المرفق الطبي من العاملين المتخصصين في الرعاية الجراحية والتوليدية.

وأوضح أن الاشتباكات والقصف المستمر في محيط المستشفى تسببا في مزيد من الأضرار لإمدادات الأوكسجين والمولدات الكهربائية، واصفًا الوضع هناك بأنه “مروع حقًّا”.

وجدد غيبريسوس دعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة حماية الخدمات الصحية ووقف ما وصفه بـ”أجواء الجحيم”.

من جانبها، أفادت مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان، أمس الاثنين، بوجود قتلى وجرحى فلسطينيين داخل المستشفى، وأن استمرار الهجمات حال دون تمكنهم من إنقاذ الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال اجتاح مناطق شمال قطاع غزة مجددًا في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي إلى احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانها عبر قصف عنيف ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.