“أجواء الجحيم”.. الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأوضاع في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة بأنها “مروعة حقًّا”، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المنطقة.

وقال غيبريسوس، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن فرق الصحة العالمية وشركائها تمكنوا قبل يومين من الوصول إلى المستشفى بالرغم من القصف والهجمات، حيث قاموا بتسليم 5 آلاف لتر من الوقود، إلى جانب كميات من الغذاء والأدوية.

وأشار إلى أنه تم نقل 3 مرضى من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء لمتابعة تلقي العلاج.

.@WHO and partners reached Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza two days ago, amid hostilities and explosions in the vicinity of the hospital during the mission. The team delivered 5000 liters of fuel, food and medicines, and transferred 3 patients and 6 companions to Al-Shifa… pic.twitter.com/N7V0O824Sq

