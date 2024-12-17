مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في مدرسة بولاية ويسكونسن الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص على الأقل، الاثنين، في حادث إطلاق نار بمدرسة أباندانت لايف كريستيان بمدينة ماديسون بولاية ويسكونسن.

كما أفادت مصادر أمنية بمقتل المشتبه فيه، وإصابة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وأباندانت لايف كريستيان هي مدرسة خاصة تستقبل نحو 400 طالب.

وأكدت السلطات أن مطلق النار يُعتقد أنه قاصر، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد دوافعه.

وفي تصريحات لرئيس الشرطة، أكد عدم وجود تهديدات أخرى تستهدف المدارس في المجتمع المحلي حاليًّا.

وفي ردود الفعل الرسمية، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه على حادث إطلاق النار، مضيفًا أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يتواصلون مع نظرائهم المحليين في ماديسون لتقديم الدعم اللازم.

وتتكرر حوادث إطلاق النار على مدارس في الولايات المتحدة حيث يمتلك نحو ثلث البالغين سلاحًا، مع تراخي قوانين شراء أسلحة من العيار الثقيل.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية من الناخبين يفضلون قوانين أكثر صرامة لشراء الأسلحة النارية واستخدامها، لكن جماعات الضغط القوية المؤيدة لاقتناء أسلحة تعارض فرض مزيد من القيود، بينما فشل المشرعون مرارًا في التحرك.