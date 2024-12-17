اغتيال يهز موسكو.. مقتل قائد عسكري روسي كبير بتفجير غامض (شاهد)

قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، ونائبه، بانفجار وقع، صباح اليوم الثلاثاء، قرب مبنى سكني في جنوب شرق موسكو، بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

وأوضحت اللجنة في بيان أن “عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني انفجرت صباح اليوم في شارع ريازانسكي بموسكو”.

200 غرام من المواد المتفجرة

وبدورها، أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن الانفجار وقع في شارع ريازان بموسكو، وأسفر عن مقتل إيغور كيريلوف ومساعده.

وأضافت أن فرق التحقيق تعمل حاليًّا في موقع الانفجار، حيث تُجرى أعمال تحقيقية وبحث ميداني مكثفة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.

ومن جانبها، أفادت خدمات الطوارئ بأن الانفجار ألحق أضرارًا بزجاج المبنى من الطابق الأول حتى الثالث، وأدى إلى تدمير باب مدخل المبنى السكني. وأشارت إلى أن المواد المتفجرة المستخدمة تعادل نحو 200 غرام من مادة “تي إن تي”.