الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الجرحى في صفوفه منذ بدء الحرب على غزة

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أرقام محدَّثة لعدد جنودها المصابين في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 13500 إسرائيلي أصيبوا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 1500 منهم أصيبوا مرتين.

وتتراوح أعمار غالبية الجرحى (51%) بين 18 و30 عامًا، مع كون 66% منهم من جنود الاحتياط.

وتتفاوت شدة الإصابات، إذ صُنفت 88% منها بأنها طفيفة، و7% متوسطة، و5% شديدة.

ومن بين 8500 شخص يعانون إصابات جسدية، تعرَّض 287 لإصابات في الرأس، منهم 87 بإصابات خطرة.

كما أشار التقرير إلى أن 10 جرحى أصبحوا مقعدين على كراسي متحركة، وتم تزويد 68 مبتوري الأطراف بأطراف صناعية.

ولم يقتصر الأمر على الإصابات الجسدية، إذ يعاني نحو 5200 شخص مشكلات نفسية، منهم نحو 3350 يواجهون القلق والاكتئاب وصعوبات التكيف بتشخيص أساسي، ونحو 1300 يعانون اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).