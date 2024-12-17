سي إن إن تعلق بعد الكشف عن هوية سجين “محرر” ظهر في تقريرها

انتقدت صحف وناشطون على مواقع التواصل التقرير الذي بثته شبكة سي إن إن الأمريكية بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وظهرت فيه كلاريسا وارد، كبيرة مراسلي الشبكة، في مقابلة مع شخص قالت إنه “سجين عُثر عليه في مخبأ سري بسجون النظام” في دمشق.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن “المشاهد العاطفية ” التي ظهرت على شاشة سي إن إن لمن قالت إنه “سجين” تم تحريره من سجون الأسد، اتضح لاحقا أنها “لأحد ضباط المخابرات في نظام الأسد، الذي وُجهت إليه اتهامات بتعذيب وابتزاز السكان المحليين”، وذلك كما ذكرت الشبكة نفسها بعد الانتقادات التي وُجهت لتقريرها.

وانتقدت الإندبندنت أيضا التحديث الذي نشرته سي إن إن عن التقرير، بعد أن تعرضت لهجوم شديد لما بدا أنها “قصة مختلقة”، إذ لم تقدّم الشبكة اعتذارا لمشاهديها، واكتفت بالقول إنها تُجري تحقيقا بشأن ما إذا كان “السجين” الذي ظهر في تقرير الشبكة قدَّم لمراسليها “هوية مزورة”.

ضابط مخابرات له تاريخ حافل بـ"التشبيح".. مصادر محلية تكشف للجزيرة مباشر حقيقة هوية “السجين المنسي” الذي زعمت مراسلة CNN أنها عثرت عليه في أقبية “سجن سري” بـ #دمشق pic.twitter.com/NJlSlF61UP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2024

ضابط مخابرات في نظام الأسد

وفيما يبدو أنه محاولة من شبكة سي إن إن لتبرير الخطأ الكبير الذي وقعت فيه، ذكرت على موقعها اليوم الثلاثاء أن كلاريسا وارد، كبيرة المراسلين الدوليين للشبكة، وفريقها كانوا يحاولون تتبُّع الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس في سجون النظام.

ومضت الشبكة للقول إن كلاريسا وفريقها توجهوا برفقة أحد الثوار إلى زنزانة في سجن بدمشق، حيث فجّر الثوار القفل، وعثروا على رجل ادعى أن اسمه عادل غربال، وأنه من مدينة حمص، وتم إيداعه السجن من ثلاثة أشهر.

كما ادعى أنه تنقل بين ثلاثة سجون، ولم يكن يعرف شيئا عن سقوط النظام، وظهر وكأنه مصدوم مما يحدث حوله.

غير أن الشبكة تمكنت يوم الاثنين من العثور على صورة توضح الهوية الحقيقية للرجل، وهو أنه ملازم أول في المخابرات الجوية السورية، واسمه سلامة أحمد سلامة.

هل تتذكرون تلك المراسلة من قناة CNN التي اشتهرت أثناء حرب غزة بتمثيلها أنها مرعوبة وخائفة من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتظاهرت وكأن الصواريخ تسقط عليهم؟ قبل أربعة أيام، ظهرت نفس المراسلة في تقرير مصور من أحد السجون في سوريا، حيث ظهر سجين يدعى “عادل غربل” متخفياً تحت بطانية،… pic.twitter.com/RmIqZ8suTq — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 17, 2024

التعرف على هويته الحقيقية

وقدَّم أحد سكان حي البياضة في حمص للشبكة صورة قال إنها للرجل نفسه الذي ظهر في التقرير، أثناء قيامه بعمله في مكتب حكومي. واستخدمت الشبكة برنامج التعرف على الوجوه للتأكد من هوية الرجل.

وبالفعل أظهر البرنامج تطابقا بدرجة تصل إلى 99% مع الشخص الذي ظهر في تقرير الشبكة.

وأوضحت سي إن إن أنها لم تنشر هذه الصورة لحماية هوية المصدر الذي قدمها للشبكة.

مصير ضابط المخابرات غير معروف

وأوضحت سي إن إن في تقريرها أنه “من غير الواضح لماذا كان سلامة في السجن في دمشق”، مضيفة أن “الشبكة لم تتمكن من إعادة الاتصال به”.

ونقلت الشبكة من موقع سوري للتحقق من الأحداث باسم “فيرفاي سوريا”، كان أول من تعرف على شخصية سلامة، أنه سُجن من قِبل النظام “نتيجة خلافه مع ضابط برتبة أعلى بشأن تقاسم أموال جُمعت عن طريق الابتزاز”.

غير أن الشبكة قالت إنها لا تستطيع التأكد من هذه المعلومات، ولا تعرف مصير سلامة في الوقت الراهن.

"سي إن إن" تنشر صورا ومقطع فيديو لسجين سوري يعاني من نظام بشار القمعي.. لكن الحقيقة يبدو أنها على غير ذلك ، حيث كشف البعض أنه ضابط مخابرات سابق في النظام السوري.. خاصة أنها ظهر مع الصحفية "كلاريسا وارد".. التي ظهرت بشكل سلبي للغاية في تغطية "طو.فا.ن الأ.ق.ص.ى" pic.twitter.com/93Ar4Lc2WJ — عبد القادر وحيد (@elhorya1) December 17, 2024