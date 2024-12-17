شاهد: جولة داخل “فرع فلسطين” أحد أفظع مراكز التعذيب في دمشق

بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بدأت تتكشف أسرار عن “فرع فلسطين”، أحد أبرز مراكز الاعتقال والتعذيب التي استخدمها النظام في دمشق لأكثر من نصف قرن.

وأظهرت صور لوكالة الأناضول تفاصيل عن المركز الذي أنشئ في ستينيات القرن الماضي، والذي اشتهر بكونه من أسوأ مراكز الاعتقال في العاصمة السورية.

وأفادت تقارير حقوقية بتعرُّض المعتقلين في “فرع فلسطين” لصنوف شتى من التعذيب، مع حرمانهم من التواصل مع أقربائهم لفترات طويلة.

وتشير السجلات إلى احتجاز آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية داخل زنازين ضيقة.

وتُظهر الصور وجود زنازين وعنابر صغيرة في الطوابق السفلية من المركز، حيث خط السجناء على جدرانها عبارات تصف المكان بـ”الكابوس”. كما رصدت الكاميرا رسومًا وكتابات للسجناء.

وعقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا في 8 من ديسمبر/كانون الأول، أفادت مصادر محلية بقيام مسؤولي “فرع فلسطين” بإحراق بعض الوثائق قبل مغادرتهم المبنى.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق ومدن أخرى، مما أدى إلى انتهاء حكم حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، منها 53 عامًا تحت حكم عائلة الأسد.