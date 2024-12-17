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ما حقيقة الحساب الموثق باسم أحمد الشرع على موقع إكس؟

أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة
أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة (الفرنسية)
17/12/2024-|آخر تحديث: 17/12/202410:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول مستخدمون على مواقع التواصل منشورات من حساب موثق على موقع إكس (تويتر سابقًا) يزعم أنه للقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأصدرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تنويهًا بشأن الحساب، وأكدت أنه لا يوجد أي حساب رسمي باسم أحمد الشرع على مواقع التواصل الاجتماعي حاليًّا.

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ويعود الحساب المزعوم على تويتر -ويحمل علامة توثيق زرقاء مدفوعة- إلى عام 2021، لكن النشاط عليه حديث، مما أثار الشكوك بشأن مصداقيته.

وأكدت الوكالة أن التصريحات والتعميمات الصادرة عن القيادة العامة للإدارة السورية الجديدة يمكن متابعتها حصريًّا على قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام.

المصدر : الجزيرة مباشر

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