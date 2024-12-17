ما حقيقة الحساب الموثق باسم أحمد الشرع على موقع إكس؟

تداول مستخدمون على مواقع التواصل منشورات من حساب موثق على موقع إكس (تويتر سابقًا) يزعم أنه للقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأصدرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تنويهًا بشأن الحساب، وأكدت أنه لا يوجد أي حساب رسمي باسم أحمد الشرع على مواقع التواصل الاجتماعي حاليًّا.

تنويه لا يوجد أي حساب رسمي باسم القائد أحمد الشرع على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا يمكنكم متابعة التصريحات والتعميمات الصادرة عن القيادة العامة على قناتنا في موقع التلغرام عبر الرابط التالي:https://t.co/ySm3Ea1LYF pic.twitter.com/Ifk13WwGfP — إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 12, 2024

ويعود الحساب المزعوم على تويتر -ويحمل علامة توثيق زرقاء مدفوعة- إلى عام 2021، لكن النشاط عليه حديث، مما أثار الشكوك بشأن مصداقيته.

وأكدت الوكالة أن التصريحات والتعميمات الصادرة عن القيادة العامة للإدارة السورية الجديدة يمكن متابعتها حصريًّا على قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام.