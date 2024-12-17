مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن الرائد (احتياط) موشيكو روزنفالد، البالغ من العمر 35 عامًا، الذي يشغل منصب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107 التابعة للواء ناحال، قُتل في المعركة.

وأضاف البيان أن جنديًّا آخر قُتل في الحادث ذاته، مشيرًا إلى أن اسمه سيتم نشره لاحقًا.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى من العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 819 ضابطًا وجنديًّا، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.