نتنياهو يزور جبل الشيخ السوري المحتل ويؤكد: سوف نبقى هنا (فيديو)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تقييمًا ميدانيًّا للوضع في منطقة جبل الشيخ السورية المحتلة، برفقة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء استعرض استعدادات الجيش الإسرائيلي في المنطقة وحدد خطوط العمل للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الزيارة شملت وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد القيادة الشمالية أوري غوردين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وأكد نتنياهو خلال الزيارة أن مرتفعات الجولان “ستظل إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، مضيفًا أن “سيطرتنا على هضبة الجولان تضمن أمننا وسيادتنا”.

وتابع “سنبقى هنا في هذا المكان المهم حتى نصل إلى تسوية تضمن أمن إسرائيل”.

ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية، قال نتنياهو لقادة الجيش في جبل الشيخ السوري “سنظل في الأرض السورية حتى نهاية عام 2025 في أقل تقدير”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن “قمة جبل الشيخ هي عيون إسرائيل لكشف التهديدات القريبة والبعيدة”، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بـ”إكمال تمركزه في المنطقة بسرعة، بما في ذلك إقامة التحصينات والإجراءات الدفاعية”.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، حيث زعمت إسرائيل مؤخرًا انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان.

جدير بالذكر أن إسرائيل احتلت معظم هضبة الجولان السورية في حرب يونيو/حزيران 1967، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتزامنت زيارة نتنياهو مع موافقة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة لتعزيز الاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، مما أثار انتقادات دولية واسعة.