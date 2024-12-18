أطعم والدته الزعتر والزيتون.. تفاعل لافت مع الفيديو الأخير لجد “روح الروح” (شاهد)

تتبع مدونون أثر الجد خالد النبهان، صاحب مقولة “روح الروح” الشهيرة، الذي استشهد أول من أمس في غزة جراء قصف إسرائيلي، ليوثقوا آخر ما خطّته يداه على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمنت منشوراته مقطع فيديو مؤثرًا يعود لأواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ظهر وهو يكرم والدته بكلمات دافئة، قائلًا “أمي أيقونة رائعة، ما بتكبر مثل الزيتونة. ربنا يحفظ جميع أمهاتنا”.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 جد “روح الروح”.. استشهاد خالد نبهان بغارة على النصيرات وهذا آخر ما نشره عبر منصاته (شاهد) end of list

وأظهر المقطع، الذي عبّر فيه عن حبه العميق لوالدته، لحظات بسيطة جمعت بينهما، من إعداد طعام بسيط وسط ظروف حياتية قاسية، إلى تفاصيل يومية تشهد على حب خالد ووفائه لعائلته.

أطعم والدته الزعتر والزيتون.. شاهد آخر ما نشره الجد “روح الروح” pic.twitter.com/Uw4qdktj21 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 16, 2024

كنوز ثمينة وسط واقع أليم

وتركت مشاهد هذه اللحظات الأخيرة أثرًا كبيرًا بين من عرفوه، وجسدت معاناة أهالي غزة الذين يعيشون تحت الحصار والاعتداءات المستمرة، حيث تتحول أبسط النعم إلى كنوز ثمينة وسط هذا الواقع الأليم.

واستشهد، يوم الاثنين، الفلسطيني خالد النبهان، بقصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واشتهر النبهان، بمقولة “روح الروح” التي وجهها لحفيدته ريم خلال توديعها بعدما قتلها الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي نوفمبر 2023، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد النبهان وهو يحمل جثمان حفيدته ويلاطفه بكلمات حنونة من قبيل “روح الروح”، ويحتضن الجثمان في لحظات الوداع الأخير.