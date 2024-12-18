إنقاذ مستكشفة كهوف إيطالية حوصرت عدة أيام تحت الأرض (فيديو)

أُنجزت عملية إنقاذ مستكشفة الكهوف الإيطالية، أوتافيا بيانا، اليوم الأربعاء، بعد أن حوصرت عدة أيام تحت الأرض، إثر سقوطها أثناء استكشاف جزء جديد وغير معروف سابقًا من كهف “أبيسو بوينو فونتينو” يوم السبت الماضي.

وأصيبت المستكشفة، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بعدة كسور جراء الحادث. وقد تدخل أكثر من 100 من رجال الإنقاذ في جبال منطقة بيرجامو شمال إيطاليا لإنقاذها. وتمت العملية بنجاح اليوم، ونُقلت أوتافيا بيانا بمروحية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث مساء السبت الماضي عندما سقطت من ارتفاع يبلغ نحو 5 أمتار (16 قدمًا) أثناء استكشاف فرع غير مستكشف من الكهف يمتد مسافة كيلومتر واحد (نصف ميل).

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُحاصر فيها المستكشفة داخل الكهف نفسه، حيث تعرضت لحادث مماثل في يوليو/تموز 2023 وتم إنقاذها بعد يومين.