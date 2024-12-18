حريق في كنيس يهودي بمونتريال الكندية والخارجية الإسرائيلية تعلق

فتحت الشرطة بمدينة مونتريال الكندية تحقيقا، الأربعاء، في حريق اندلع في مجمع “بيت تكفا”، وهو معبد يهودي يقع في جزيرة في الجانب الغربي من المدينة، الأمر الذي أدانته الجالية اليهودية في مونتريال ومسؤولون كنديون وإسرائيليون.

وطبقا لما ذكرته الشرطة الكندية، فقد تلقت خدمات الطوارئ مكالمة قبل الساعة الثالثة من صباح الأربعاء تفيد بتعرض أحد أماكن العبادة غرب المدينة للحريق.

وذكرت وسائل إعلام أن الحريق كان محدودا، وقام رجال الشرطة بإطفائه باستخدام طفايات الحريق بعد وصولهم إلى المعبد اليهودي.

“ليس حادثا منفردا”

وأصدر مجلس الجالية اليهودية في مونتريال بيانا، الأربعاء، أدان فيه الحادث ووصفه بأنه “مزعج للغاية ويذكرنا بالإصرار على الكراهية التي تقوم على عداء السامية”.

ووصف الحاخام شاول إيمانويل، المدير التنفيذي لمجلس الجالية اليهودية في مونتريال، في بيانه الحادث بأنه “ليس حادثا منفصلا، بل هجوم متكرر على مركز جاليتنا للتعليم والإيمان والخدمات الاجتماعية”.

وأدانت فاليري بلانتي، عمدة مونتريال، الحريق الذي تعرض له المعبد اليهودي في منشور على منصة “إكس” الأربعاء، وشددت على أن “الأفعال المعادية للسامية هي أفعال مجرمة”.

وسارع فرنوسا ليغارت، رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية، التي تضم مدينة مونتريال، من جانبه إلى إدانة الحادث في منشور على منصة “إكس” قائلا إن “هذه ليس كيبيك التي نريدها”.

تعليق الخارجية الإسرائيلية

ومن جهته نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر منشورا على منصة “إكس” الأربعاء أدان فيه الهجوم على معبد “بيت هاتيكفا”، أو “بيت الأمل”، مشيرا إلى أنه ثاني هجوم على المعبد الذي كان أول كنيس يهودي يتعرض لاعتداء بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطالب ساعر السلطات الكندية باتخاذ “أقوى التدابير الممكنة ضد معاداة السامية”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تحمل هذه الموجة من العداء للسامية”.