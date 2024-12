زلزال المحيط الهادي.. باحث هولندي يتنبأ بالكارثة قبل وقوعها ويثير الجدل مجددا (شاهد)

تواصلت، اليوم الأربعاء، عمليات الإنقاذ في بورت فيلا عاصمة فانواتو، بحثًا عن ناجين بين أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف الذي ضرب الأرخبيل في المحيط الهادي، أمس، مسفرا عن مصرع 14 شخصًا على الأقل وفقًا لتصريحات الحكومة المحلية.

وجمهورية فانواتو، جزيرة تقع جنوبي المحيط الهادي، وهي أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1.750 كيلومتر تقريبًا شمال شرق أستراليا.

وأفاد المكتب الوطني لإدارة الكوارث أن مستشفى فيلا المركزي أكد وفاة 9 أشخاص، وتم تعديل حصيلة القتلى التي أُعلن عنها سابقًا لتصل إلى 14 قتيلًا.

ولم تقدم السلطات المحلية أي تفسير للتناقض في الأرقام. وأفادت تقارير أن الزلزال، بقوة 7.3 درجات، وأنه ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية، بما في ذلك تدمير مستشفيين ومركزين احتياطيين لتأمين المياه في العاصمة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ مدة 7 أيام، إلى جانب فرض حظر تجول ليلي من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ودعت ريبيكا أولول، مسؤولة اليونيسيف المحلية، المواطنين إلى توخي الحذر مع استمرار الهزات الارتدادية؛ مما أجبر العديد على البقاء في الأماكن المفتوحة خوفًا من عودة الزلازل.

وأصيبت 10 مبانٍ على الأقل بأضرار هيكلية جسيمة، وفقًا للسلطات، كما أغلِق ميناء بورت فيلا بسبب انهيارات أرضية كبيرة. وأفادت السفارة الفرنسية أن مبناها قد دُمر بالكامل، إلا أن جميع العاملين بها بخير.

وأرسلت كل من أستراليا ونيوزيلندا فرق إنقاذ ومساعدات طبية إلى الأرخبيل، وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم الدعم. كما قامت فرق فرنسية بتركيب معدات اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرار التواصل.

.

BREAKING

Massive Earthquake !

7.4 magnitude earthquake near

Port-Vila, Vanuatu.

Officials say if a tsunami is triggered, it would take at least 2 hours to reach New Zealand. pic.twitter.com/zZHwXpdfG8

— Jakey (@JacobBaker613) December 17, 2024