ميلانو تحظر التدخين في الهواء الطلق بدءا من هذا التاريخ

أعلنت السلطات الإيطالية حظر التدخين في الهواء الطلق بمدينة ميلانو، ثاني أكبر مدن البلاد، بدءًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، يأتي هذا القرار خطوة إضافية بعد أن بدأت بلدية ميلانو حظر التدخين في الأماكن العامة مثل الحدائق ومحطات الحافلات والملاعب عام 2021.

وينص القرار الجديد على السماح بالتدخين فقط في مناطق مخصصة، شريطة أن تبعد 10 أمتار على الأقل عن الآخرين. وتفرض غرامات مالية على المخالفين تتراوح بين 40 و240 يورو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن استهلاك السجائر يسهم بنسبة 7% في تلوث الهواء بميلانو، التي تعد مركزًا صناعيًّا وماليًّا بارزًا في إيطاليا.