“هذا أول الغيث”.. أبو راتب يُنشد لسوريا الحرة بعد 44 عاما من المنفى (شاهد)

عبّر المنشد السوري محمد أبو راتب، المعروف بأناشيده الثورية، عن فرحته العارمة بسقوط نظام الأسد، مشيدًا بالنصر الذي تحقق بعد عقود من النضال.

وقال أبو راتب، من البحرين، في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر “سلام للذي بالشام ثار.. ولم يرضَ المذلة والشنار. أعليتم راية الأحرار، وهذا النصر هو عيد لكل السوريين والأحرار في العالم”.

“أشتاق إلى مدينتي حلب”

وتحدّث أبو راتب عن شوقه العميق لسوريا بعد أكثر من 4 عقود قضاها في الغربة، قائلًا “أشتاق لكل شيء في سوريا، أشتاق لمدينتي حلب، لمدرستي، لأقربائي، ولكل مدينة سُقيت بدماء الشهداء. أحلم بالعودة والإسهام في إعادة بناء الوطن”.

“ما حلمنا به في الأغاني تحقق اليوم”

وأعرب أبو راتب عن مشاعره بعد رحيل بشار الأسد، قائلًا “ما حلمنا به في الأغاني تحقق اليوم. ندعو الله أن يوفقنا لإعادة إعمار سوريا، وأن تتوحد الكلمة تحت قيادة تعي معاناة الشعب السوري”.

وقدم أبو راتب رسالة فنية إلى سوريا، قائلًا “أقول لسوريا، هذا أول الغيث، وسنسقي به قاحلات المدى. سوريا الحرة تستحق كل تضحية”.

كما دعا السوريين في الداخل والخارج إلى العمل من أجل إعادة بناء سوريا، مؤكدًا أن الحلم بسوريا الحرة تحقق، وأن المستقبل سيكون مشرقًا بفضل تضحيات الشعب السوري وصموده.