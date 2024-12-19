شاهد: لحظة قنص مقاتل من القسام لجندي إسرائيلي شمال غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، عن تنفيذ عملية قنص استهدفت جنديًا إسرائيليًا شمال مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إنها تمكنت من “قنص جندي إسرائيلي في منطقة التوام شمال مدينة غزة”.

ونشرت الكتائب تسجيلًا مصورًا يوثق لحظة استهداف الجندي الذي كان متمركزًا على سطح أحد المنازل في المنطقة.

ويظهر في التسجيل المصور لحظة إصابة الجندي الإسرائيلي بشكل مباشر.

وفي عملية أخرى، أفادت القسام بأن أحد مقاتليها تمكن “صباح اليوم من طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود من نقطة الصفر والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة“.

كما أعلنت الكتائب عن استهداف موقع “ماجين” العسكري الإسرائيلي بطائرة “الزواري” المسيّرة.