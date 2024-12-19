ترامب يقترح مجددا أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين

اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا على مواقع التواصل أن تكون كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح “فكرة ممتازة”، في وقت تشهد فيه الدولة المجاورة أزمة سياسية حادة.

وأضاف ترامب على منصته “تروث سوشال” أن الكنديين “سيدفعون مبالغ مالية أقل للضرائب والحماية العسكرية.. أعتقد أنها فكرة ممتازة.. الولاية 51”.

ومضى ترامب قائلا “يريد العديد من الكنديين أن تصبح كندا الولاية رقم 51″، في إشارة إلى رغبتهم في الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

غير أن استطلاعا للرأي أجراه معهد ليدجر الأسبوع الماضي أظهر أن 13% فقط من الكنديين يرغبون في أن تصبح بلادهم إحدى الولايات الأمريكية.

ترودو “حاكم” ولاية

وأدلى ترامب بأول ملاحظة حول “الولاية الحادية والخمسين” خلال حفل عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال اللقاء قال ترامب مازحا إنه إذا لم تتمكن كندا من التعامل مع رسوم جمركية بنسبة 25%، يمكنها أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين”، بحسب قناة فوكس نيوز، وذلك في إشارة إلى توجه ترامب لرفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من كندا.

وبعدها وصف ترامب مرارا ترودو، رئيس وزراء كندا، في رسائل بأنه “حاكم”، وهي رتبة صفة رئيس السلطة التنفيذية في الولايات الأمريكية.

استقالة وزيرة مالية كندا

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الطبقة السياسية في كندا تلقت هذه الرسائل باستياء ورأت فيها إذلالا أو حتى تهديدا أمريكيا.

وتسبب تعليقات ترامب مزيدا من القلق للكنديين، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة سياسية بعد الاستقالة المفاجئة لكريستا فريلاند، نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة المالية، وذلك بسبب خلافات مع ترودو حول كيفية التعامل مع الحرب الاقتصادية التي تلوح في الأفق مع الحليف الأمريكي القوي.

وأحدثت نية ترامب زيادة الرسوم الجمركية إلى 25% مع المكسيك وكندا، صدمة في كندا التي ترسل إلى الولايات المتحدة، جارتها وشريكتها التجارية الأولى، 75% من صادراتها.

كما يعتمد نحو مليوني شخص في كندا على الصادرات للولايات المتحدة من بين 41 مليون نسمة يعيشون فيها.

يذكر أن أغلب سكان كندا يعيشون على مسافة لا تزيد ساعتين بالسيارة عن الحدود مع الولايات المتحدة.