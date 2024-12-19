شاهد: لحظة قنص جندي إسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

قنص مقاومون فلسطينيون جنديًا إسرائيليًا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس، الخميس، في تصعيد جديد للمواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى تسجيلا يظهر لحظة قنص الجندي الإسرائيلي أثناء وجوده في المخيم.

وفي وقت سابق الخميس، اندلعت اشتباكات بعد اكتشاف سكان المخيم تسلل قوة إسرائيلية خاصة، مما دفع جيش الاحتلال إلى الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا برصاص الاحتلال في الصدر والساق، بالإضافة إلى استشهاد شاب يدعى قصي السروجي.

وأشارت مصادر طبية إلى أن قوات الاحتلال عرقلت عمل طواقم الإسعاف، ومنعتها من الدخول إلى المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في مخيم بلاطة وطالبت من بداخله بتسليم أنفسهم، في ظل استمرار الاشتباكات.