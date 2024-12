نور في آخر النفق.. أطباء غزة يجتازون البورد الفلسطيني تحت القصف الإسرائيلي (فيديو)

مع كل الأخبار السيئة والفيديوهات الصعبة التي تأتي من داخل قطاع غزة، والحالة المأساوية التي يعيشها الجميع هناك، وتحديدًا في القطاع الطبي، فإن خبرًا جميلًا يشق ظلمة الحزن.

فقد أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اجتياز أطباء في القطاع الصحي امتحان البورد الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام.

ونشر البرش تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، تظهر كشفًا بأسماء 31 طبيبا وطبيبة اجتازوا امتحان البورد الفلسطيني.

الف مبارك للجميع تحت القصف وفي قلب المعاناة والظروف القاسية، ينجح أطباء غزة في الحصول على البورد الفلسطيني. إصرار على إعمار الأرض وخدمة الناس، وصمود يستحق التقدير.

Under bombardment and amidst suffering and harsh conditions, Gaza’s doctors succeed in obtaining the Palestinian… pic.twitter.com/e7MufgGwzl

— Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) December 17, 2024