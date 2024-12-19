نور في آخر النفق.. أطباء غزة يجتازون البورد الفلسطيني تحت القصف الإسرائيلي (فيديو)

مع كل الأخبار السيئة والفيديوهات الصعبة التي تأتي من داخل قطاع غزة، والحالة المأساوية التي يعيشها الجميع هناك، وتحديدًا في القطاع الطبي، فإن خبرًا جميلًا يشق ظلمة الحزن.

نور في آخر النفق.. أطباء فلسطينيون يجتازون البورد الطبي تحت القصف#غزة #هاشتاج pic.twitter.com/gSr0mKdDNx — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 18, 2024

فقد أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اجتياز أطباء في القطاع الصحي امتحان البورد الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام.

ونشر البرش تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، تظهر كشفًا بأسماء 31 طبيبا وطبيبة اجتازوا امتحان البورد الفلسطيني.

الف مبارك للجميع تحت القصف وفي قلب المعاناة والظروف القاسية، ينجح أطباء غزة في الحصول على البورد الفلسطيني. إصرار على إعمار الأرض وخدمة الناس، وصمود يستحق التقدير. Under bombardment and amidst suffering and harsh conditions, Gaza’s doctors succeed in obtaining the Palestinian… pic.twitter.com/e7MufgGwzl — Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) December 17, 2024

ومن بين التعليقات التي جاءت على هذا الإعلان، تعليق البرش الذي كتب “ألف مبروك للجميع تحت القصف وفي قلب المعاناة والظروف القاسية، ينجح أطباء غزة في الحصول على البورد الفلسطيني، إصرار على إعمار الأرض وخدمة الناس وصمود يستحق التقدير”.

“أمانة أتعهد بأن أسخرها لخدمة شعبي”

وقال محمد لبد، أحد الحاصلين على البورد، “اجتزت بنجاح امتحان البورد الفلسطيني الموحد في تخصص النساء والتوليد، بشقيه الكتابي والعملي، أجد نفسي أقف بين مشاعر الفخر بما حققته وبين وجع الواقع الذي تعيشه بلادي، هذا النجاح هو أمانة أتعهد بأن أسخرها لخدمة شعبي وأبناء وطني الذين يستحقون منا كل الجهد والعطاء”.

وقالت عابدة أبو حسنين، إحدى الحاصلات على شهادة البورد، “بعد جهود من التعلم، والعمل الجاد أعلن عن حصولي على البورد الفلسطيني في اختصاص النساء والولادة، لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل على كل خطوة في هذه الرحلة، وعلى القوة والصبر الذي منحني إياه”.

وبثت وزارة الصحة في غزة مشاهد من عقد امتحانات الجزء الثاني النهائي العملي للمجلس الطبي الفلسطيني في اختصاص النساء والتوليد.

“معجزة وكرامة من الله”

وكتب المدير العام لمجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية “رغم الدمار والألم وتدمير المنظمة الصحية واستشهاد العديد من الزملاء وكثرة التحديات إلا أن الأمل ما زال موجودًا”.

وتابع “نجاح هذه الكوكبة من الأطباء في امتحان البورد الفلسطيني والذي عقد في غزة في ظل هذه الظروف وحصولهم على شهادة الاختصاص في تخصصات طبية متعددة. والله إنها معجزة وكرامة من الله”.

“نصر من الله وفتح قريب”

أما الإعلامية إيمان طوالبة، فكتبت على منصة إكس “اغتيال الأطباء وعائلاتهم.. سياسة العدو لتركيع القطاع الصحي في غزة!!، أطباء غزة أبطال تنحني لهم الهامة.. ألف مبارك.. نصر من الله وفتح قريب”.