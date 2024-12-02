بلغ إجمالي مبيعاتها 632 مليارا بزيادة 4.2%.. ما أكبر مئة شركة سلاح في العالم؟

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لتقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر الاثنين.

وكانت هذه العائدات قد تراجعت عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات على تلبية الزيادة في الطلب، لكن في عام 2023، تمكن العديد منها من إعادة إحياء إنتاجه، وحققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد على مليار دولار للمرة الأولى.

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجمًا كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى، نظرًا إلى أن “عددًا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة”؛ مما يتيح لها الاستجابة بسرعة أكبر.

الشركات الأمريكية في الصدارة

سجلت الشركات الأمريكية ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 2.5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تتصدّر 41 شركة أمريكية لائحة أكبر 100 شركة في العالم.

في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات.

وأرجع باحثو سيبري السبب إلى كون هاتين الشركتين تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات؛ مما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت عام 2023.

ولقد شهدت جميع المناطق ارتفاعات في عائدات الأسلحة، مع ارتفاعات حادة بشكل خاص بين الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الأوسط مقرًّا لها. وبشكل عام، كان المنتجون الأصغر حجمًا أكثر كفاءة في الاستجابة للطلب الجديد المرتبط بالحروب في غزة وأوكرانيا.

تراجع صناعة الأسلحة الأوروبية

وفقًا لتقرير سيبري، بلغ إجمالي إيرادات الأسلحة لأكبر 27 شركة في أوروبا (باستثناء روسيا) 133 مليار دولار عام 2023. وهذا يزيد بنسبة 0.2% فقط عن عام 2022، وهي أقل زيادة في مناطق العالم.

ومع ذلك، فإن الصورة أكثر تعقيدًا وراء رقم النمو المنخفض، إذ إن شركات الأسلحة الأوروبية التي تنتج أنظمة أسلحة معقدة تعمل في الغالب على عقود قديمة، وبالتالي فإن إيراداتها لهذا العام لا تعكس تدفق الطلبات.

وذلك نظرًا إلى أن أنظمة الأسلحة المعقدة تتطلب فترات زمنية أطول، وبالتالي فإن الشركات التي تنتجها تكون أبطأ بطبيعتها في الاستجابة للتغيرات في الطلب، وهذا ما يُفسر سبب انخفاض عائداتها من الأسلحة عام 2023، على الرغم من زيادة الطلبات الجديدة.

وفي الوقت نفسه، شهدت عائدات عدد من المنتجين الأوروبيين الآخرين من الأسلحة نموًّا كبيرًا، مدفوعًا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا، وخاصة على الذخيرة والمدفعية والدفاع الجوي والأنظمة الأرضية.

وتمكنت شركات في ألمانيا والسويد وأوكرانيا وبولندا والنرويج والتشيك من الاستفادة من هذا الطلب، مثل شركة راينميتال الألمانية، التي تعززت عائداتها من خلال تسليم دبابات ليوبارد، وبرامج التبادل المرتبطة بالحرب التي بموجبها تزود البلدان أوكرانيا بالسلع العسكرية وتتلقى البدائل من الحلفاء.

وسجلت مؤسسة الأسلحة الذرية في المملكة المتحدة، التي تصمم وتصنع وتصون الرؤوس الحربية النووية، أكبر زيادة مئوية على أساس سنوي في عائدات الأسلحة، بلغت 16% بقيمة 2.2 مليار دولار.

زيادة هائلة في عائدات الشركات الروسية

شهدت الشركتان الروسيتان المدرجتان في قائمة أفضل 100 شركة زيادة في إيراداتهما المجمعة بنسبة 40% لتصل إلى ما يقدر بنحو 25.5 مليار دولار.

ويرجع هذا إلى الزيادة في إيرادات الأسلحة التي سجلتها شركة روستيك، القابضة المملوكة للدولة التي تسيطر على العديد من منتجي الأسلحة في البلاد، بنسبة 49%.

وخضعت ترسانة روسيا الحالية لتجديد وتحديث مكثف، وزاد إنتاج الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيّرة والدبابات والذخائر والصواريخ بأعداد أكبر مع استمرار روسيا في هجومها على أوكرانيا.

تقدم الشركات الكورية الجنوبية واليابانية

تمتلك دول منطقة آسيا وأوقيانوسيا 23 شركة في قائمة أفضل 100 شركة في العالم، وحققت هذه الشركات نموًّا في إيراداتها بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 136 مليار دولار.

وسجلت الشركات الأربع التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية مجتمعة زيادة بنسبة 39% في إيرادات الأسلحة تُقدر بنحو 11 مليار دولار.

وشهدت الشركات الخمس التي يقع مقرها في اليابان ارتفاعًا في إيرادات الأسلحة المجمعة بنسبة 35% إلى 10 مليارات دولار، حيث أدت سياسة الحشد العسكري في اليابان منذ بداية حرب أوكرانيا إلى موجة من الطلبات المحلية، وشهدت بعض الشركات زيادة في قيمة الطلبات الجديدة بأكثر من 300%.

الشركات الإسرائيلية والتركية

تُوجد 6 شركات من أكبر مئة شركة أسلحة بالعالم مقرها الشرق الأوسط، من بينها 3 في إسرائيل، و3 في تركيا، وارتفعت عائدات الأسلحة المجمعة لهذه الشركات بنسبة 18% لتصل إلى 19.6 مليار دولار.

ومع اندلاع الحرب في غزة، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الثلاث الإسرائيلية 13.6 مليار دولار، وكان هذا أعلى رقم تسجله الشركات الإسرائيلية على الإطلاق.

وشهدت الشركات الثلاث الموجودة في تركيا نمو عائداتها من الأسلحة بنسبة 24% لتصل إلى 6 مليارات دولار، مستفيدة من صادراتها إلى أوكرانيا ودول الشرق الأوسط، مع استمرار الحكومة التركية في الدفع نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة.

وتنتج شركة بايكار التركية طائرات مسيّرة مسلحة استُخدمت على نطاق واسع في الحرب في أوكرانيا. وشكلت الصادرات نحو 90% من عائداتها من الأسلحة عام 2023، حيث زادت بنسبة 25% بقيمة 1.9 مليار دولار.

شركات الصين والهند

تضم الصين 9 شركات، ضمن قائمة أكبر 100 شركة في العالم، وشهدت هذه الشركات نموًّا في عائداتها بنسبة 0.7% منذ عام 2019، وبلغ إجمالي عائداتها من الأسلحة عام 2023 نحو 103 مليارات دولار.

وتمتلك الهند 3 شركات ضمن قائمة أكبر 100 شركة في العالم، وشهدت هذه الشركات نموًّا في عائداتها بنسبة 5.8% بقيمية 6.7 مليارات دولار.

أما تايوان التي لديها شركة واحدة ضمن قائمة أكبر 100 شركة في العالم، فقد حققت زيادة بنسبة 27% في إيراداتها من الأسلحة بقيمة 3.2 مليارات دولار.