بينهم أطفال ونساء.. غارات روسية وسورية تقتل 8 أشخاص في إدلب (شاهد)

قتل 8 أشخاص، اليوم الاثنين، بغارات جوية نفذها النظام السوري والطيران الروسي على مناطق متفرقة من إدلب بشمال غرب سوريا.

وشنت طائرة من طراز “سو-22” تابعة للنظام السوري غارات على مركز مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين شمال المدينة، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي حادثة منفصلة، استهدفت طائرة روسية مخيمًا للنازحين في قرية حربنوش شمال إدلب؛ مما أدى إلى مقتل 5 أطفال وامرأتين، وإصابة 12 شخصا آخرين.

تقدم المعارضة في حلب

تأتي هذه التطورات في سياق اشتباكات عنيفة اندلعت منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة سريعًا في الريف الغربي لحلب، وسيطرت على مناطق عدة باتجاه مدينة حلب. وعصر الجمعة، دخلت قوات المعارضة المدينة، واستحوذت على معظم أحيائها ومواقع حيوية فيها، من بينها مبنى المحافظة، ومراكز الشرطة، وقلعة حلب التاريخية.