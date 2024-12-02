شاهد: حملة هدم مقابر القليوبية تثير غضبا بالمنصات المصرية والسلطات ترد بفيديو “مثير للجدل”

تصدرت أعمال هدم مقابر قائمة على عشرات الأفدنة بمنطقتي العبور والخانكة بمحافظة القليوبية في شمال مصر، حديث منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط احتجاجات وغضب الأهالي بسبب مضي السلطات قدمًا في “نبش القبور وهدمها” بدعوى أنها مخالفة.

وقالت صحف محلية، أمس الأحد، إن محافظ القليوبية أيمن عطية، قاد “أكبر حملة لإزالة المقابر المخالفة” على أراضي جمعية النصر في “أبو زعبل” بمدينة الخانكة، وأسفرت عن إزالة 650 مقبرة مخالفة على مساحة 1500 متر مربع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تجمهر ملاك المقابر والأهالي الغاضبين من الشروع في هدم مقابر منطقة العبور واستخراج جثامين ذويهم بحضور كثيف لقوات الأمن، في مشهد قالوا إنه يمثل “اعتداءً على كرامة الأموات”، مطالبين بوقف الإزالات العشوائية.

وقال أحد المتضررين من هدم المقابر إن إزالة المقابر وبداخلها موتى يعتبر تعديا على كرامة الأموات، وكتب المدون محمد سيد في تدوينة له “المقابر دي ملكية خاصة، وقائمة منذ سنوات، بنطالب الجهات المختصة بوقف الإزالات العشوائية فورًا ووضع حل جذري يحترم حقوقنا وحقوق موتانا”.

وتساءلت المدونة فاطمة الفهار “نعتبر أنها غير قانونية والناس اشترت واتدفن فيها ناس كتير، دلوقتي أحاسب اللي اشترى وأعذب اللي مات؟ ولا أضبط اللي باع وبنى المقابر بدون ترخيص وهو اللي يتحاسب!”.

وكتبت المدونة سماح راضي غاضبة “حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمة اللي انتهكوا حرمة الموتى، ونبشوا القبور بدون سابق إنذار في منتصف الليل مثل السارقين”.

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وطالب المدون شريف محمد بتدخل مسؤولي الدولة لحل ما وصفه بـ”المصيبة”، وعلق عبر فيسبوك مستنكرًا “مجلس مدينة الخانكة لو بيعمل لمصلحة الدولة بدل هدم المقابر على الموتى، كان عمل تصالح زي المباني”، مضيفًا “أين كان مجلس المدينة وقت بناء كل هذه المقابر ولا الرشوة خلصت ومفعولها وقف؟”.

من جهتها، ردت محافظة القليوبية على الفيديوهات المتداولة للحظة إزالة المقابر بمقاطع أخرى نشرتها وسائل إعلام شبه رسمية قالت إنها توثق استخراج “ألوف من النخيل، وأوراق كرتونية في الأكفان” من داخل ما وصفه المحافظ بـ”المقابر الزائفة”.

وقال المحافظ في تصريحات متلفزة “كان يجب أن نتدخل فورًا وبقوة لإزالة المقابر المخالفة على الأراضي المخصصة للصناعة والزراعة قبل وجود جثامين حقيقية”، موضحًا “للأسف الشركات غير الرسمية استغلت هذه الأراضي بطريقة متدنية لعمل جبانات بهدف الكسب السريع على حساب حقوق المواطنين”.

وأكد المحافظ تقنين 170 فدانًا في منطقة قريبة مخصصة لدفن الموتى، مضيفًا “البعض لجأ لعمل جثث زائفة حتى لا نتعامل معها، كمن يقومون ببناء عقار مخالف ويسكن الناس فيه حتى لا تواجهه السلطات بالإزالة”، وفق تعبيره.