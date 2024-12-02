الأخبار|غينيا

غينيا.. عشرات القتلى باشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم (شاهد)

بدأت الاشتباكات بعد قرار مثير للجدل من حكم المباراة (وسائل التواصل)
2/12/2024

شهدت مدينة نزيريكوري، ثاني أكبر مدن غينيا، اشتباكات دامية بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل العشرات، في مشهد وصف بأنه “مجزرة جماعية”، حيث امتلأت المستشفيات والمشارح بالجثث.

وأفاد طبيب في أحد مستشفيات المدينة، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن “الجثث مصطفة على مد النظر”، مشيرًا إلى امتلاء الممرات والمشرحة تمامًا. وأضاف أن عدد القتلى يُقدّر بنحو 100 شخص، كما أكدت مصادر طبية أخرى وجود “عشرات القتلى”.

وبدأت الاشتباكات بعد قرار مثير للجدل من حكم المباراة، وفقًا لشهود عيان. وسرعان ما اجتاح المشجعون الغاضبون الملعب؛ مما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل كبير. وفي أعقاب ذلك، أقدم متظاهرون على إحراق مركز شرطة نزيريكوري، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي.

المباراة تحت مظلة السياسة

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وأفادت وسائل إعلام محلية أن المباراة كانت جزءًا من بطولة نظمت تكريمًا لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في سبتمبر/أيلول 2021. ويُعتقد أن هذه البطولات تأتي في إطار دعم محتمل لترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومنذ الإطاحة بالرئيس ألفا كونديه في 2021، تحكم غينيا مجموعة عسكرية بقيادة الجنرال مامادي دومبويا. وعلى الرغم من تعهده بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بحلول نهاية 2024، فإن دومبويا لم يلتزم بهذا الوعد، بل قام بترقية نفسه إلى رتبة فريق أول ثم إلى رتبة جنرال.

وشهدت غينيا تحت حكم دومبويا، حملة قمع واسعة ضد المعارضة، شملت اعتقالات ونفي العديد من قادة المعارضة. ومع استمرار الدعم الشعبي لترشحه المحتمل، أعلن المجلس العسكري عن إجراء الانتخابات في 2025؛ مما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.

المصدر : وكالات

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