غينيا.. عشرات القتلى باشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم (شاهد)

شهدت مدينة نزيريكوري، ثاني أكبر مدن غينيا، اشتباكات دامية بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل العشرات، في مشهد وصف بأنه “مجزرة جماعية”، حيث امتلأت المستشفيات والمشارح بالجثث.

وأفاد طبيب في أحد مستشفيات المدينة، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن “الجثث مصطفة على مد النظر”، مشيرًا إلى امتلاء الممرات والمشرحة تمامًا. وأضاف أن عدد القتلى يُقدّر بنحو 100 شخص، كما أكدت مصادر طبية أخرى وجود “عشرات القتلى”.

وبدأت الاشتباكات بعد قرار مثير للجدل من حكم المباراة، وفقًا لشهود عيان. وسرعان ما اجتاح المشجعون الغاضبون الملعب؛ مما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل كبير. وفي أعقاب ذلك، أقدم متظاهرون على إحراق مركز شرطة نزيريكوري، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي.

⚠️🔞 WARNING: GRAPHIC 18+ 🔞⚠️

❗️🇬🇳 – At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N’zerekore, Guinea.

This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 2, 2024