فيدان: لا نريد للحرب في سوريا أن تتصاعد.. وهذا ما يجب على دمشق فعله (شاهد)

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تعارض تصاعد الحرب الداخلية في سوريا، مؤكدا ضرورة التوصل إلى تسوية بين النظام السوري والمعارضة الشرعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، عُقد اليوم الاثنين في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح فيدان أنه “من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي”، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تعكس أهمية الوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.

وأضاف الوزير التركي أن على دمشق أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة الشرعية، مؤكداً أن بلاده ترى أن أي تصعيد إضافي للنزاع سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.

اتفاق على استكمال مسار أستانا

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دعم بلاده الكامل للنظام السوري، جيشا وحكومة، في مواجهة “التحديات التي تهدد أمن سوريا واستقرارها”.

وأوضح الوزير أن إيران ترى أن سوريا لا يجب أن تتحول إلى “مركز للمنظمات الإرهابية”، واصفاً هذه المحاولات بأنها “جزء من مشروع صهيوني لتقويض أمن البلاد والمنطقة بأكملها”.

وأضاف أن طهران وأنقرة متفقتان على استكمال مسار أستانا، الذي يهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وشدد على أن أمن واستقرار سوريا يواجه خطراً كبيراً قد يمتد تأثيره إلى دول الجوار إذا لم يتم التعامل معه بشكل فوري.

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وفي 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي. وتقدمت قوات المعارضة سريعا في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.