مصر والأردن توقعان اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الغاز

وقعت مصر والأردن اتفاق تعاون يتيح للأردن استخدام وحدات التخزين وإعادة الغاز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين.

وجرى توقيع الاتفاقية في القاهرة بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) الدكتور سفيان بطاينة، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المهندس ياسين محمد.

كما حضر مراسم التوقيع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا البلدين.

أهداف الاتفاقية

وصرح وزير الطاقة الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، بأن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تحقيق الاستفادة المثلى من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على استخدام الباخرة العائمة لتزويد الغاز حتى نهاية عام 2026، على أن يتم الانتقال بعدها إلى استخدام “وحدة التغييز الشاطئية” التي يجري تنفيذها حاليًا في العقبة. وأضاف أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد بدأ المقاول في تنفيذه هذا الشهر.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية: وقعت #الأردن و #مصر ،اخيرا، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز المصري بالحد الأدنى من التكلفة يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين و التغييز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.#بترا pic.twitter.com/antTDTs9zz — Jordan News Agency (@Petranews) December 2, 2024

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ووصف الخرابشة العلاقات الأردنية-المصرية بأنها “استراتيجية ومتميزة”، لا سيما في مجال التعاون الطاقي، مؤكدا أهمية الاتفاقية في تعزيز التشاركية والاستفادة من البنية التحتية لتحقيق الكفاءة وتقليل التكاليف. كما أشار إلى الخبرات المتراكمة لدى البلدين في قطاع الطاقة، والتي يمكن تعظيمها في المستقبل.

التفاصيل الفنية والتجارية

من جانبه، أكد الدكتور سفيان بطاينة أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين الأردن ومصر في قطاع الطاقة، بما يعزز أمن التزود بالطاقة وزيادة كفاءة النظام الكهربائي الأردني. وأوضح أن الاتفاقية تضمن شروطًا فنية وتجارية تحفظ حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة.

كما أضاف أن الغاز الطبيعي المسال سيتم تزويده للأردن من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين، ما يعزز التكامل بين البنيتين التحتيتين في كلا الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.