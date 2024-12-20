أحمد الشرع يلتقي وفدا أمريكيا في دمشق.. ومصدر يكشف تفاصيل المناقشات

عقد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الجمعة في دمشق لقاء مع وفد دبلوماسي أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وهي أول اجتماعات رسمية مباشرة بين الإدارة الأمريكية والقيادة السورية الجديدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الدبلوماسيين الأمريكيين بحثوا مع الشرع مبادئ انتقال السلطة في سوريا والتطورات الإقليمية والحاجة إلى محاربة تنظيم الدولة.

وضم الوفد الأمريكي باربرا ليف، والمبعوث الخاص السابق لسوريا دانيال روبنشتاين، ومبعوث إدارة جو بايدن الرئيسي لمفاوضات الرهائن روجر كارستنز.

وقبل اللقاء قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون في اجتماعاتهم مع القادة السوريين الجدد مجموعة من المبادئ، مثل عدم الإقصاء واحترام حقوق الأقليات، التي تريد واشنطن تضمينها في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.

“أجواء إيجابية”

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في دمشق أن الاجتماع بين القيادة السورية الجديدة والوفد الأمريكي تم في “إجواء إيجابية”، بحسب مصادره.

وأكدت هذه المصادر للجزيرة مباشر أنه تم في اللقاء مناقشة إمكانية رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، ورفع العقوبات عن سوريا، ومن أهمها العقوبات التي تضمنها “قانون قيصر” الذي تم فرضه في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الوفد الأمريكي التقى بعدد من المنظمات الحقوقية، وبمسؤولين من هيئة الدفاع المدني السورية.

إلغاء المؤتمر الصحفي للوفد الأمريكي

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أنه كان من المفترض أن يصل الوفد الامريكي إلى فندق “فور سيزونز” في دمشق لعقد مؤتمر صحفي لكن تم إلغاؤه لأسباب أمنية، وسيتم عقد لقاء بين الوفد الأمريكي والصحفيين عبر الإنترنت.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي في أعقاب اتصالات فرنسية وبريطانية مع السلطات السورية الجديدة في الأيام الماضية.

ويسعى الوفد أيضا للحصول على معلومات جديدة عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي اختفى خلال رحلة صحفية إلى سوريا في أغسطس/آب 2012، ومواطنين أمريكيين آخرين فُقدوا خلال حكم الأسد.