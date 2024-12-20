يفوق المعلن.. “البنتاغون” يكشف عدد الجنود الأمريكيين في سوريا (فيديو)

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الخميس، أن عدد جنودها في سوريا يبلغ حاليًا نحو 2000 جندي، وهو ما يمثل ضعف العدد المعلن سابقًا والبالغ 900 جندي.

وقال المتحدث باسم “البنتاغون” الجنرال بات رايدر في تصريحات للصحفيين إن القوات الإضافية تم إرسالها كقوات مؤقتة لدعم مهمة محاربة تنظيم الدولة.

وأضاف رايدر “علمت بالرقم اليوم.. ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم بما نعرفه بشأن ذلك”.

وأشار المتحدث إلى أنه لا يعرف بالتحديد منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكنه رجح أن يكون ذلك منذ أشهر على الأقل، مؤكدًا أن هذا العدد كان موجودًا قبل سقوط نظام بشار الأسد.