مساعدات أمريكية جديدة للسودان وسط تحذيرات من أكبر مجاعة في التاريخ الحديث

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، مما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية إلى 2.3 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان، الخميس، إن بلاده عملت بجد مع شركائها لتقديم المساعدة إلى السودان.

مجاعة وشيكة

يأتي هذا الإعلان في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن السودان قد يشهد أكبر مجاعة في التاريخ الحديث، حيث يواجه 1.7 مليون شخص خطر المجاعة الفورية، بينما يعاني نحو 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقد أدى هذا الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.

وصرحت إيديم وسورنو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن هناك حاجة لتوفير مساعدات بقيمة 4.2 مليارات دولار لتلبية احتياجات السودانيين في عام 2025.

وأضافت أن كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السودانيين المحتاجين ليست سوى جزء ضئيل مما يحتاجونه فعليًا.