الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه (شاهد)

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، على إحراق مسجد “بر الوالدين” في بلدة مردا شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الحي الشرقي للبلدة وأضرمت النار في المسجد، ما أدى إلى احتراق أجزاء كبيرة منه قبل أن يتمكن السكان من إخماد الحريق، كما تم رصد شعارات عنصرية على جدار المسجد، تضمنت عبارة “الموت للعرب”، ورسم نجمة داود.

وتعيش بلدة مردا، المحاذية لمستوطنة أرئيل، تحت حصار مشدد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تغلق إسرائيل مداخلها ببوابات عسكرية بشكل دائم تقريبًا.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 822 فلسطينيًا وإصابة نحو 6500، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.