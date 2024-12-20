بعد سقوط الأسد.. الألمان يطالبون بالتمهل في إعادة اللاجئين السوريين

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “فالن” بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد دي إف” أن غالبية الألمان يعارضون التعجل في إعادة المهاجرين السوريين إلى بلادهم بعد سقوط النظام الحاكم في سوريا.

وأعرب 64% من المشاركين عن رغبتهم في انتظار استقرار الأوضاع وعودة السلام إلى سوريا قبل اتخاذ أي قرارات بإعادة اللاجئين.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري عقب سيطرة المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا وفرار رئيس النظام بشار الأسد إلى روسيا، أن 63% من الألمان لا يرون أن سوريا تتمتع حاليًا بالاستقرار، بينما يعتقد 27% فقط أن الظروف أصبحت مناسبة.

سياسة إعادة اللاجئين

وبالنسبة لسياسة إعادة اللاجئين، أيد 6% فقط عودة جميع السوريين الموجودين في ألمانيا بشكل فوري، بينما رأى 27% أنه يجب إعادة من لا يمتلك وظيفة فقط.

وتشير إحصائيات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن هناك حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، غالبيتهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب الأهلية.

يُذكر أن معدل توظيف اللاجئين السوريين في ألمانيا يبلغ حاليًا نحو 40%، وفي ظل التطورات السريعة في سوريا، قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين تعليق البت في طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين مؤقتًا.