ترامب يهدد أوروبا: سيتم فرض الرسوم الجمركية على كل شيء

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي إذا لم تقم بزيادة مشترياتها من النفط والغاز الأمريكيين.

وصرح ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”، قائلًا “أبلغت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض العجز الهائل مع الولايات المتحدة عبر شراء واسع للنفط والغاز الأمريكيين، وإلا سيتم فرض الرسوم الجمركية على كل شيء!”.

وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد ناقش مشترو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وفيتنام، زيادة وارداتهم من الولايات المتحدة جزئيًا لتجنب التهديد بفرض الرسوم الجمركية.

كما لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم إضافية على السلع الصينية، حال عودته إلى البيت الأبيض.