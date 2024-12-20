جيش الاحتلال يطلق النار على سوريين احتجوا على وجوده في بلدات بدرعا (فيديو)

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي وجوده في منطقتي جملة ومعربة بحوض اليرموك في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وردًّا على ذلك، خرج سكان المنطقة في مظاهرات احتجاجية ضد الوجود الإسرائيلي، رافعين الأعلام السورية ومرددين هتافات مناهضة للاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المتظاهرين من مواقعها على التلال المحيطة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في قرية معربة غربي درعا.

وعلى صعيد ذي صلة، رصدت الجزيرة مباشر آثار الدمار والتجريف جراء التوغل الإسرائيلي بريف القنيطرة الجنوبي.

وعقب سقوط نظام البعث في سوريا في 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسيطرة المعارضة السورية على العاصمة دمشق، تزايدت هجمات إسرائيل على البلاد، متسببة في تدمير البينة التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.