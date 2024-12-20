شاهد: سوريون يزيلون اسم حافظ الأسد من جدار الجامع الأموي في دمشق

أقدم مواطنون سوريون، اليوم الجمعة، على إزالة اسم الرئيس الأسبق للنظام حافظ الأسد، من لوحة رخامية على الجدار الخارجي للجامع الأموي في دمشق، باستخدام مطرقة.

مواطنون يزيلون اسم حافظ الأسد من على جدار #الجامع_الأموي في #دمشق بعد سقوط النظام وفرار بشار الأسد#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/nwwA2dm8GN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2024

وتجمع الآلاف قبيل أداء ثاني صلاة جمعة بعد سقوط نظام حزب البعث في المسجد، وسط أجواء احتفالية بانتهاء حكم حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، وحكم عائلة الأسد الذي دام 53 عامًا.

مواطنون يزيلون اسم حافظ الأسد من على جدار الجامع الأموي في العاصمة #دمشق #فيديو pic.twitter.com/32R7xnlSpX — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 20, 2024

ويأتي هذا التحرك بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وانسحاب قوات النظام، وفرار الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته إلى روسيا، حيث حصل على لجوء إنساني، وشهدت العديد من المدن السورية تدمير تماثيل حافظ الأسد كرمز لانهيار النظام البعثي.