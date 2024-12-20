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شاهد: سوريون يزيلون اسم حافظ الأسد من جدار الجامع الأموي في دمشق

أزال مواطنون اسم حافظ الأسد من على اللوحة الرخامية للجدار الخارجي للمسجد (الجزيرة مباشر)
20/12/2024-|آخر تحديث: 20/12/202404:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أقدم مواطنون سوريون، اليوم الجمعة، على إزالة اسم الرئيس الأسبق للنظام حافظ الأسد، من لوحة رخامية على الجدار الخارجي للجامع الأموي في دمشق، باستخدام مطرقة.

وتجمع الآلاف قبيل أداء ثاني صلاة جمعة بعد سقوط نظام حزب البعث في المسجد، وسط أجواء احتفالية بانتهاء حكم حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، وحكم عائلة الأسد الذي دام 53 عامًا.

ويأتي هذا التحرك بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وانسحاب قوات النظام، وفرار الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته إلى روسيا، حيث حصل على لجوء إنساني، وشهدت العديد من المدن السورية تدمير تماثيل حافظ الأسد كرمز لانهيار النظام البعثي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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