شاهد: سيارة تدهس العشرات في سوق عيد الميلاد بألمانيا ومقتل شخصين

أسفر حادث دهس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ شمالي ألمانيا عن مقتل شخصين وإصابة 68 آخرين على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات المحلية مساء الجمعة.

وأوضحت بلدية المدينة أن السيارة اصطدمت بسرعة عالية بحشد من الزوار، مما تسبب في إصابات خطيرة لخمسة عشر شخصًا، وإصابات متوسطة وخفيفة للآخرين.

من جانبه، أكد حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت، راينر هاسيلوف، توقيف مشتبه به سعودي الجنسية، يقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وصرح أن المهاجم كان منفردًا ولا يمثل أي خطر إضافي على المدينة. وتواصل السلطات تحقيقاتها للكشف عن دوافع الحادث وملابساته.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قالت في وقت سابق: “11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ”.

🚨🇩🇪GRAPHIC: Shocking footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany. Prayers 🙏 pic.twitter.com/OSYMxmv7Ij — Real Media 🦅 (@LordOfPower) December 20, 2024

تفاصيل الحادث

وفقًا لشهود عيان، وقع الحادث في تمام الساعة 19:04 مساءً، حين اقتحمت سيارة BMW داكنة اللون الحشود بسرعة عالية.

وأفادت إحدى الشاهدات لصحيفة ميتلدويتشه تسايتونغ أن السيارة اخترقت “منطقة الحكايات الخرافية” في السوق التي كانت تعج بالعائلات، مضيفة أنها نجت مع طفلها بأعجوبة.

ووصف أحد أصحاب المطاعم المجاورة المشهد بأنه “يشبه ساحة حرب”، مشيرًا إلى أن السيارة مرت بسرعة فائقة بجوار كشكه لبيع الوجبات السريعة.

وسارعت السلطات إلى نصب خيام طبية لعلاج المصابين الذين سقطوا أمام أكشاك السوق. كما أغلقت السلطات سوق عيد الميلاد، وعلقت حركة الترام في المنطقة كإجراء احترازي.

وصرَّح المتحدث باسم المدينة ميخائيل رايف لقناة (إم دي آر) قائلًا “المشاهد مروعة للغاية”، مؤكدًا أنه من المبكر تقديم إحصاء دقيق لعدد الضحايا.

يُذكر أن أسواق عيد الميلاد تُعَد من أبرز الفعاليات السياحية في ألمانيا خلال موسم الأعياد، حيث تستقطب آلاف الزوار سنويًّا.