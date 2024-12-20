ملفات يبحثها أول وفد أمريكي يزور دمشق منذ عقد

وصل وفد دبلوماسي أمريكي إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عشر سنوات، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد مطلع الشهر الجاري.

وضم الوفد باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ودانييل روبنشتاين، المبعوث الخاص السابق لسوريا، وروجر كارستينز، مبعوث إدارة بايدن لشؤون الرهائن. وعقد الوفد محادثات مع القيادة السورية المؤقتة بهدف مناقشة قضايا سياسية وإنسانية.

وأفادت الوزارة أن الوفد الأمريكي سيلتقي بأعضاء المجتمع المدني والنشطاء وممثلين عن المجتمعات المختلفة في سوريا، لاستعراض رؤيتهم لمستقبل البلاد وتحديد كيف يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم.

الصحفي المفقود

وشدد الوفد على أهمية مبادئ الإدماج، وحماية الأقليات، ورفض الإرهاب وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية كشرط لأي دعم أمريكي للحكومة السورية الجديدة.

وكان من أبرز القضايا التي ناقشها الوفد، البحث عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ عام 2012. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجهود المبذولة لإيجاد تايس تشمل تواصلًا مع قادة المعارضة السورية الذين أطاحوا بحكومة الأسد.

واختفى الصحفي أوستن تايس، الذي عمل مع “واشنطن بوست” ومجموعة “ماكلاتشي”، في منطقة نزاع غرب دمشق عام 2012. وظهر في مقطع فيديو بعد اختفائه معصوب العينين محتجزًا من قبل مسلحين، ولم ترد أي أنباء عنه منذ ذلك الحين. ونفت حكومة الأسد علاقتها باختفائه.

تفاؤل حذر

وتعد هذه الزيارة أول تواصل رسمي بين الولايات المتحدة وسوريا منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 2012.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار معاونيه الإطاحة بالأسد بأنها فرصة تاريخية للشعب السوري الذي عاش لعقود تحت حكمه الظالم، لكنه حذر أيضا من أن سوريا تواجه فترة من “الخطر والضبابية”.