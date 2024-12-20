شاهد: الجزيرة مباشر ترصد طائرات وبراميل متفجرة للنظام المخلوع في مطار اسطامو

كشفت جولة ميدانية أجراها مراسل الجزيرة مباشر في مطار اسطامو العسكري قرب اللاذقية شمال غربي سوريا، عن حجم الترسانة العسكرية التي كان يمتلكها نظام بشار الأسد في ذلك المطار، وذلك في أعقاب سقوط النظام وهروب الأسد إلى روسيا.

وأظهرت الصور التي وثقها المراسل داخل المطار وجود طائرات مروحية عسكرية وبراميل متفجرة، إضافة إلى صواريخ كانت مجهزة للاستخدام قبل انهيار النظام.

وقال المراسل إن العديد من المروحيات كانت محملة بصواريخ، مرجحا أنها كانت معدة لإسقاطها على مناطق المعارضة السورية قبل سقوط النظام بوقت قصير.

ورصدت عدسة الجزيرة مباشر آليات عسكرية متروكة في أرجاء المطار.

وأضاف المراسل أن المطار يحتوي على مخازن للأسلحة والذخائر، بعضها لا يزال مغلقا.

ويعد مطار اسطامو أحد أهم القواعد العسكرية التي كان يعتمد عليها النظام السوري في عملياته العسكرية ضد المعارضة المسلحة، حيث كان يستخدم كنقطة انطلاق للغارات الجوية على المناطق الخارجة عن سيطرته.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته “لجوءا إنسانيا”، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.