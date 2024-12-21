سوريا.. الشرع يبحث مع الفصائل المسلحة شكل المؤسسة العسكرية الجديدة (صور)

عقدت القيادة العامة في سوريا، السبت، لقاءً جمع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع ممثلي الفصائل العسكرية السورية، لمناقشة ملامح المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة.

وقال الشرع في تصريحات عقب اللقاء إن “الفصائل العسكرية ستُدمج في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية.

تعيين وزير دفاع

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة للجزيرة عن تعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.

ويُعَد أبو قصرة من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وشغل سابقًا منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام.

وقبل أيام، قال أبو قصرة إن “بناء المؤسسة العسكرية خطوة حتمية، وستشمل كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام”.

وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية “نحن ندرك أن عقلية الفصيل لا تتوافق مع متطلبات بناء الدولة الحديثة التي نطمح إليها”.

وفي 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، وانتهى بذلك عهد دام 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.