ضابطة أمريكية سابقة تقاطع جلسة في الكونغرس: إسرائيل تحـرق الأطفال أحياء (فيديو)

قاطعت ضابطة سابقة في المخابرات الأمريكية جلسة استماع للجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس الأمريكي، متهمة الولايات المتحدة بالتواطؤ في ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” في غزة.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، وقفت الضابطة جوزفين جيلبو- التي عرّفت عن نفسها كضابطة مخابرات سابقة بخبرة 17 عاماً- في أثناء الجلسة، ووجهت انتقادات لاذعة لإدارة بلادها، قائلة: “أنتم متواطؤون في الإبادة الجماعية في غزة. تستمرون في إرسال مليارات الدولارات إلى إسرائيل بينما يعاني قدامى المحاربين التشرد ويرتكبون الانتحار، مع توقع المزيد من تخفيضات الميزانية”.

وأضافت “أشاهدكم تدمرون القيم الأمريكية وتهددون أمننا القومي. إسرائيل تحرق الأطفال أحياء. منذ عام كامل. لا تهتمون بقدامى المحاربين، ولا بالقيم الأمريكية، أنتم تدمرون هذا البلد. عار عليكم جميعاً. أتمنى من الله أن يمنحكم الشجاعة الأدبية لفعل الشيء الصحيح”.

وأظهر المقطع قيام أفراد الأمن بإخراج الضابطة من القاعة بعد انتهاء كلمتها.

يأتي هذا الاحتجاج في ظل احتجاجات داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن دعم واشنطن لإسرائيل وسياساتها في قطاع غزة.