تطورات تمثل “انتصارا تاريخيا”.. واشنطن تعلن دعمها للإدارة السورية الجديدة

أعربت بعثة الخارجية الأمريكية خلال اجتماع مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ومسؤولي وزارة الخارجية السورية، عن تهانيها بـ”تحرير سوريا والخلاص من النظام السابق”.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، أكدت البعثة التزامها بدعم الشعب السوري والإدارة الجديدة في مواجهة الملفات العالقة والتحديات الكبرى، خاصة في منطقة شمال شرق سوريا.

“انتصار تاريخي”

وأكدت البعثة دعمها للخطوات المعلنة من قبل الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق تمثيل شامل لكل مكونات الشعب السوري. واعتبر الطرفان أن هذه التطورات تمثل انتصارًا تاريخيًا للشعب السوري.

وأكدت البعثة دعمها للخطوات المعلنة من قبل الإدارة السورية الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تمثيل شامل لكل مكونات الشعب السوري، وأجمع الطرفان على أن ما حصل يعد انتصاراً تاريخياً للشعب السوري.https://t.co/wsO8Mmx43O pic.twitter.com/1AjUJz5ILp — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 21, 2024

البحث عن الصحفي المفقود

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، أن الإدارة السورية الجديدة تساعد في البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، حيث تُجرى عمليات تفتيش في مواقع عدة ذات أهمية.

وفي أول زيارة دبلوماسية أمريكية إلى دمشق منذ سقوط النظام السابق، أبلغ المسؤولون الأمريكيون الحكومة المؤقتة، بأولوية العثور على تايس وغيره من الأمريكيين المفقودين.

وقال روجير كارستينز، المبعوث الأمريكي المعني بالرهائن، “نشعر أنه من واجبنا كحكومة أمريكية أن نواصل الضغط حتى نعرف على وجه اليقين ما حدث له وأين هو، وأن نعيده إلى الوطن”.

وعمل تايس لصالح وسائل إعلام عالمية منها وكالة الأنباء الفرنسية وواشنطن بوست، قبل أن يتم احتجازه عند نقطة تفتيش في أغسطس/آب 2012. ولا يزال مصيره مجهولاً، رغم جهود مكثفة على مدار السنوات الماضية للعثور عليه.