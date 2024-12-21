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تطور إنساني لافت.. كييف وموسكو تتبادلان طرود “عيد الميلاد” لأسرى الحرب (شاهد)

1500 طرد ورسائل

اللقاء بين دميتري لوبينيتس وتاتيانا موسكالكوفا (مكتب مفوض حقوق الإنسان البرلماني الأوكراني)
21/12/2024-|آخر تحديث: 21/12/202412:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

في تطور إنساني لافت، تبادل كبار ممثلي حقوق الإنسان في أوكرانيا وروسيا طرود عيد الميلاد ورسائل موجهة إلى أسرى الحرب من الجانبين، خلال اجتماع عقد في بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا.

وأكد دميترو لوبينيتس، محقق الشكاوى الأوكراني، وتاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، عملية التبادل أمس الجمعة، دون الكشف عن الموقع المحدد للاجتماع في بيلاروسيا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا.

1500 طرد ورسائل

وكتبت موسكالكوفا على تطبيق تليغرام أن حوالي 1500 طرد ورسائل من أقارب أسرى الحرب تم تبادلها بين الطرفين.

ومن جانبه، أوضح لوبينيتس أنه تم أيضًا تسليم قوائم بأسماء أسرى الحرب والمدنيين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا.

أول اتصال علني منذ شهور

وارتبطت عملية التبادل بإعلان سابق، أمس، عن إعادة 500 جثة لجنود أوكرانيين من روسيا، في خطوة إنسانية بارزة تعكس دور الوساطة الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويُعد هذا الاجتماع أول اتصال علني بين ممثلين رفيعي المستوى من أوكرانيا وروسيا منذ أشهر، ما يُشير إلى إمكانية فتح قنوات للتواصل الإنساني رغم استمرار الصراع العسكري بين الطرفين.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، عندما شنت روسيا هجومًا عسكريًا واسع النطاق على أوكرانيا.

المصدر : وكالات

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