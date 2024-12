تطور إنساني لافت.. كييف وموسكو تتبادلان طرود “عيد الميلاد” لأسرى الحرب (شاهد)

في تطور إنساني لافت، تبادل كبار ممثلي حقوق الإنسان في أوكرانيا وروسيا طرود عيد الميلاد ورسائل موجهة إلى أسرى الحرب من الجانبين، خلال اجتماع عقد في بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا.

وأكد دميترو لوبينيتس، محقق الشكاوى الأوكراني، وتاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، عملية التبادل أمس الجمعة، دون الكشف عن الموقع المحدد للاجتماع في بيلاروسيا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا.

وكتبت موسكالكوفا على تطبيق تليغرام أن حوالي 1500 طرد ورسائل من أقارب أسرى الحرب تم تبادلها بين الطرفين.

ومن جانبه، أوضح لوبينيتس أنه تم أيضًا تسليم قوائم بأسماء أسرى الحرب والمدنيين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا.

