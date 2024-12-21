تكليف أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية في الحكومة السورية الجديدة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن القيادة العامة أعلنت تكليف أسعد حسن الشيباني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء السورية تكليف الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة.

من هو أسعد الشيباني؟

عاش الشيباني المولود في محافظة الحسكة عام 1987 في دمشق، وتخرج في جامعتها عام 2009، حيث حصل على شهادة في اللغة الإنجليزية وآدابها.

ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ويواصل حاليًا دراسة الدكتوراه في التخصص ذاته، كما يدرس المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال (MBA).

وانضم الشيباني إلى الثورة السورية منذ انطلاقتها في عام 2011، وكان شاهدًا على مراحلها المختلفة، وفي عام 2017 أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب رئيس إدارة الشؤون السياسية فيها منذ بدايتها وحتى الآن.

حوار وطني

وكانت مصادر أكدت للجزيرة، أمس الجمعة، أن الإدارة الجديدة في سوريا تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأمس، أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، الجمعة، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصبًا رسميًا في إدارة سوريا الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد.

كما عينت حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد حازم محمد شريف بقله رئيسًا لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، خلفًا لخالد بن أحمد توفيق حبوباتي.

والدكتور بقله طبيب مختص بأمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وكان متطوعًا في المنظمة ذاتها بالعاصمة دمشق، وأسس لاحقًا إدارة الخدمات الطبية فيها، حسب البيان نفسه، وشغل مناصب عدة، منها رئيس الجمعية السورية لمكافحة السل والأمراض التنفسية، ونائب رئيس الشبكة الإقليمية العربية لمكافحة الإيدز.