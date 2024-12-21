الجوع بلغ مستويات حرجة.. بكاء وصراخ أطفال نازحين للحصول على وجبة طعام في خان يونس (فيديو)

تتواصل معاناة آلاف النازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية قاسية فرضها العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من سنة وشهرين.

وأظهرت مشاهد متداولة حالة البؤس والحرمان التي يعيشها النازحون، حيث تصطف أعداد كبيرة منهم في طوابير طويلة للحصول على وجبة طعام يومية، وسط حالة من البكاء والصراخ بين الأطفال.

وقبل أيام، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن “الجوع بقطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في نفايات مضى عليها أسابيع”.

وجراء القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، استفحلت المجاعة في مناطق قطاع غزة كافة، حيث قلص النازحون وجباتهم الغذائية، واعتمدوا في أحيان كثيرة على دقيق تالف.

ويوميًّا يدخل قطاع غزة 30 شاحنة مساعدات على الأكثر، وهي كميات شحيحة جدًّا، وتُعَد نقطة في بحر احتياج الفلسطينيين والنازحين، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة الإعلام بالأونروا إيناس حمدان.