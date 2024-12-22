مسؤول حوثي يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل تطوير البرنامج الصاروخي للجماعة (فيديو)

أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، نصر الدين عامر، أن جماعته نجحت في تطوير صواريخ قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، متعهدًا باستمرار الهجمات حتى وقف العدوان على غزة.

وقال عامر في مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، السبت “نعمل ليلًا ونهارًا لتطوير أسلحتنا لتتجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية”. وأضاف أن الهجوم الأخير الذي وصل إلى هدفه في إسرائيل، مخلّفًا إصابات، يثبت نجاح هذه الجهود.

وكشف عامر عن تفاصيل تطوير البرنامج الصاروخي للحوثيين، وقال إنه كان لليمن “صواريخ باليستية من الاتحاد السوفيتي في السابق، ولدينا أيضًا صواريخ سكود وغيرها من الصواريخ الروسية. وخلال تسع سنوات من الحرب، طورنا هذه الصواريخ من البسيطة جدًّا إلى المرحلة المتطورة الحالية”.

وأشار إلى أن الحوثيين طوروا ما تُسمى “الصواريخ فرط الصوتية”، التي تتفوق في سرعتها على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. وأكد أن هذه التكنولوجيا تم تطويرها محليًّا، قائلًا “كثير من الدول لا تعطي هذه التكنولوجيا، ولكن تم التطوير من خلال التجربة ومن خلال دراسة أنظمة الدفاعات الجوية الإسرائيلية”.

وفي سياق حديثه عن القدرات العسكرية، أشار عامر إلى أن الحوثيين كانوا أول من استخدم الصواريخ الباليستية على أهداف بحرية متحركة في التاريخ الحربي، مضيفًا أن هذه الخبرة اكتسبوها من المعارك البحرية.

وفي أحدث هجوم، سقط صاروخ أطلقه الحوثيون صباح السبت قرب تل أبيب، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بعشرات الشقق في المنطقة، وفقًا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

“مستعدون لكل الاحتمالات”

وردًّا على التساؤلات بشأن احتمال رد إسرائيلي قوي، أكد عامر أن الحوثيين مستعدون لكل الاحتمالات، قائلًا “دخلنا هذه المعركة ونحن نعلم بأنها مكلفة وخطرة، لكننا متوكلون على الله ومستعدون”.

وأضاف أن الشعب اليمني يدعم هذه العمليات، مشيرًا إلى المظاهرات الحاشدة التي خرجت بعد استهداف إسرائيل لمحطات الكهرباء في اليمن.

وشدَّد عامر على أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، مؤكدًا أن هذه الهجمات تهدف إلى الضغط على إسرائيل وإشعار مواطنيها بعدم الأمان. وختم قائلًا “لن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.