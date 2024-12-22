ترامب يهدد: سنستعيد قناة بنما في هذه الحالة

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، ما وصفها بـ”الرسوم غير العادلة” التي تفرضها بنما على السفن الأمريكية المارة عبر قناة بنما، ملوّحًا بالمطالبة بإعادة السيطرة على هذا الممر المائي إلى الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصته (تروث سوشال)، قال ترامب “يجري التعامل مع قواتنا البحرية وتجارتنا بطريقة غير عادلة. الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة. هذا النهب لبلدنا سيتوقف فورًا”.

وأشار ترامب بشكل غير مباشر إلى تزايد نفوذ الصين حول القناة، التي تُعَد مسارًا رئيسيًّا للملاحة البحرية الأمريكية بين المحيطين الأطلسي والهادئ، مؤكدًا أن إدارة القناة يجب أن تظل تحت سيطرة بنما فقط، دون تدخّل من الصين أو أي جهة أخرى.

إعادة السيطرة

وأكد ترامب “إذا لم تتمكن بنما من ضمان التشغيل الآمن والفعال للقناة، سنطالب بإعادة السيطرة عليها بالكامل”.

يُذكر أن قناة بنما، التي أنشأتها الولايات المتحدة في عام 1914، أعيدت إلى السيطرة البنمية بموجب معاهدة وقّعها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 1977، وانتقلت إدارة القناة بالكامل إلى بنما عام 1999.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات البنمية بشأن تصريحات ترامب.