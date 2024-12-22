وضعية الجلوس هذه خطرة على الصحة وإليك الطريقة السليمة

حذر أخصائيون بريطانيون من مخاطر الجلوس بظهر منحني ورقبة منخفضة أمام شاشات الكمبيوتر، وأكدوا أن هذه الوضعية الخاطئة قد تسبب مشاكل صحية كثيرة بمرور الوقت، مثل الصداع واضطراب النوم، وحتى القلق والاكتئاب.

وقال الدكتور ستيفان مينديا أخصائي الأمراض العصبية لصحيفة (إكسبريس) البريطانية إن الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر مع ميل الرقبة إلى الأمام يزيد من وزن الرأس بسبب زاوية الجلوس.

وأضاف أنه على سبيل المثال “مع ميل الرقبة إلى الأمام بزاوية 30 درجة يبدو وزن الرقبة نحو 40 رطلًا”، مشيرًا إلى أن هذا الوضع “يسبب آلام الرقبة المزمنة والصداع وإرهاق العضلات”.

توتر الرقبة والعمود الفقري

واضافت الدكتورة ديبورا لي للصحيفة أن وضعية الجلوس الخاطئة أمام الكمبيوتر تسبب توترًا في الرقبة والعمود الفقري، ما قد يؤدي إلى صداع حاد.

وأوضحت الأخصائية البريطانية أن الشد العضلي، وعدم القدرة على الاسترخاء قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، وذلك نتيجة الآلام في الرقبة والظهر.

وأشارت إلى ان الدراسات أوضحت أن وضعية الجلوس الخاطئة أمام شاشات الكمبيوتر قد تؤدي إلى أفكار سلبية تساهم في الشعور بالقلق والاكتئاب وسوء المزاج.

وضعية الجلوس السلمية

وقدّم الأخصائيون البريطانيون عدة نصائح لضمان وضعية جلوس سليمة يمكن أن تجنب من يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر مشاكل صحية كثيرة.

وتقترح الدكتورة ديبورا اتخاذ وضعية الجلوس على شكل “S”، التي تمنع إجهاد عضلات العمود الفقري بسبب الجاذبية.

ولتحقيق تلك الوضعية يمكن اتباع الخطوات التالية: