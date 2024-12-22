وضع الجلوس هذا خطر على الصحة وإليك الطريقة السليمة

حذر اختصاصيون بريطانيون من أخطار الجلوس بظهر مُنحنٍ ورقبة منخفضة أمام شاشات الكمبيوتر، وأكدوا أن هذا الوضع الخاطئ قد يسبب مشكلات صحية كثيرة بمرور الوقت، مثل الصداع واضطراب النوم، وحتى القلق والاكتئاب.

وقال اختصاصي الأمراض العصبية ستيفان مينديا، لصحيفة إكسبريس البريطانية، إن الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر مع ميل الرقبة إلى الأمام يزيد من وزن الرأس بسبب زاوية الجلوس.

وأضاف أنه على سبيل المثال “مع ميل الرقبة إلى الأمام بزاوية 30 درجة يبدو وزن الرقبة نحو 40 رطلًا”، مشيرًا إلى أن هذا الوضع “يسبب آلام الرقبة المزمنة والصداع وإرهاق العضلات”.

توتر الرقبة والعمود الفقري

وأوضحت الاختصاصية البريطانية ديبورا لي للصحيفة أن وضع الجلوس الخاطئ أمام الكمبيوتر يسبب توترًا في الرقبة والعمود الفقري، وقد يؤدي إلى صداع حاد.

وأضافت ديبورا أن الشد العضلي وعدم القدرة على الاسترخاء قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، بسبب الآلام في الرقبة والظهر.

وأشارت إلى أن الدراسات أوضحت أن وضع الجلوس الخاطئ أمام شاشات الكمبيوتر قد يؤدي إلى أفكار سلبية تسهم في الشعور بالقلق والاكتئاب وسوء المزاج.

وضع الجلوس السليم

وقدَّم الاختصاصيون البريطانيون نصائح لضمان وضع جلوس سليم، يمكن أن يجنب من يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر مشكلات صحية كثيرة.

وتقترح ديبورا اتخاذ وضع الجلوس على شكل “S”، الذي يمنع إجهاد عضلات العمود الفقري بسبب الجاذبية.

ولتحقيق هذا الوضع يمكن اتباع الخطوات التالية: